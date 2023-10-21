Afrika'da 4 ülke sınırının buluştuğu bölgedeki köprü: Kazungula Köprüsü
Botsvana, Namibya, Zambiya ve Zimbabve sınırlarının yakınlaştığı bölgede yer alan Kazungula Köprüsü, Botsvana ile Zambiya'yı birbirine bağlıyor
Afrika'nın en büyük nehirlerinden Zambezi Nehri üzerinde kurulan ve 2021 yılında hizmete giren Kazungula Köprüsü, denize kıyısı olmayan Botsvana, Zambiya ve Zimbabve'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Durban Limanı'na açılan kapısı olması açısından bölge ekonomisi için büyük önem teşkil ediyor. Kazungula Köprüsü, Botsvana'daki Etosha Ulusal Parkı, Zimbabve'deki Zambezi Ulusal Parkı ve Zambiya ile Zimbabve sınırında bulunan Viktorya Şelalesi'ne oldukça yakın bir konumda bulunuyor.
Köprü, kıtanın en gözde doğal güzellikleri arasında yer alan ve birbirine çok yakın mesafede olmalarına karşın farklı ülke topraklarında bulunan bu bölgeleri ziyaret etmek isteyen turistlere ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca bölgenin dünyaya açılan kapısı olma özelliği taşıyan Kasane, Livingstone ve Viktorya Şelalesi havalimanları da Kazungula çevresinde bulunuyor.
DÜNYANIN İKİNCİ EN KÜÇÜK SINIR HATTINDA
Köprü, ismini Zambezi Nehri kıyısında bulunan ve Zambiya sınırları içinde yer alan Kazungula kasabasından alıyor. Kazungula kasabası, Zambiya, Zimbabve ve Botsvana'nın sınırları ile Namibya, Zambiya ve Botsvana'nın sınırının kesiştiği iki tane üç sınır kesişim noktasına ev sahipliği yapıyor.
Ayrıca Botsvana ile Zambiya arasındaki tek sınır hattının bulunduğu Kazungula'daki yaklaşık 157 metre uzunluğundaki bu sınır, İspanya ile Fas arasındaki 74 metrelik "Penon de Velez de La Gomera" sınır hattından sonra dünyanın ikinci en kısa sınır hattı olma özelliği taşıyor.
Yapımına 2014 yılında başlanan ve gecikmeli bir inşa sürecinin ardından 2021 yılında hizmete açılan Kazungula Köprüsü, 923 metre uzunluğa ve 18,5 metre genişliğe sahip. Köprünün üzerinde, çift şerit kara yolu ve tek şerit demir yolunun yanı sıra bir de yaya yolu bulunuyor. Afrika Kalkınma Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı sponsorluğunda, yaklaşık 260 milyon dolar maliyetle hayata geçirilen köprünün inşasını Koreli Daewoo firması üstlenmişti.
KÖPRÜ DAHA ÖNCE BOTSVANA İLE ZİMBABVE ARASINDA KURULACAKTI
Zambezi Nehri üzerinde tekne turları düzenleyen tur operatörü Botsvanalı Mex Motonga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Botsvana, bu köprünün inşası için önce Namibya ile anlaştı. Sonrasında, Zimbabve ile anlaşıldı ancak dönemin Zimbabve Devlet Başkanı köprünün bir fayda sağlamayacağı gerekçesiyle vazgeçti" dedi.
Motonga, Botsvana'nın 2007 yılında Zambiya ile anlaşmasının ardından köprünün Zimbabve ve Namibya sınırlarına girmeyecek şekilde kavisli bir şekilde inşa edildiğini aktardı. Köprü kurulmadan önce, nehrin iki yakası arasındaki ulaşımın yalnızca düşük kapasiteli bir feribot hattıyla sağlandığını belirten Motonga, köprünün bölgede ulaşım açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.
ZAMBEZİ ÜZERİNDE DÖRT ÜLKENİN KIYILARINDA
Botsvana'nın turistik merkezlerinden Kasane'yi ziyaret edenler, buradan Zambezi Nehri üzerinde gerçekleştirilen tekne turlarına katılarak, dört ülkenin sınırlarında yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk aynı zamanda, Zambezi Nehri'nde gezen timsah ve su aygırları ile nehir çevresindeki bitki çeşitliliğini yakından görme fırsatı sunuyor. Kasane-Kazangula arasındaki tekne turlarının maliyeti ise 2023 yılı itibarıyla kişi başı 200 Botsvana pulası (yaklaşık 15 dolar). Ayrıca Kasane'den Zambiya tarafındaki Viktorya Şelalesi'ne günübirlik turlar da düzenleniyor. Bu turların fiyatları ise 500 puladan (yaklaşık 36 dolar) başlıyor.