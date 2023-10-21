Haberler Yaşam Afrika’da 4 ülke sınırının buluştuğu bölgedeki köprü: Kazungula Köprüsü

Afrika'da 4 ülke sınırının buluştuğu bölgedeki köprü: Kazungula Köprüsü Botsvana, Namibya, Zambiya ve Zimbabve sınırlarının yakınlaştığı bölgede yer alan Kazungula Köprüsü, Botsvana ile Zambiya'yı birbirine bağlıyor Anadolu Ajansı Giriş: 21.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:54 facebook

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Afrika'nın en büyük nehirlerinden Zambezi Nehri üzerinde kurulan ve 2021 yılında hizmete giren Kazungula Köprüsü, denize kıyısı olmayan Botsvana, Zambiya ve Zimbabve'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Durban Limanı'na açılan kapısı olması açısından bölge ekonomisi için büyük önem teşkil ediyor. Kazungula Köprüsü, Botsvana'daki Etosha Ulusal Parkı, Zimbabve'deki Zambezi Ulusal Parkı ve Zambiya ile Zimbabve sınırında bulunan Viktorya Şelalesi'ne oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

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Köprü, kıtanın en gözde doğal güzellikleri arasında yer alan ve birbirine çok yakın mesafede olmalarına karşın farklı ülke topraklarında bulunan bu bölgeleri ziyaret etmek isteyen turistlere ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca bölgenin dünyaya açılan kapısı olma özelliği taşıyan Kasane, Livingstone ve Viktorya Şelalesi havalimanları da Kazungula çevresinde bulunuyor.