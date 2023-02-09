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Afrika’da toplam kaç ülke var? Afrika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri

Afrika, Doğu Yarımküre'nin batı kesiminde, Avrupa'nın güneyinde, Asya'nın batısında yer alır, doğuda Hint Okyanusu ve batıda Atlantik Okyanusu ile sınır komşusudur. Ekvatorun kuzeyi ve güneyinde, yaklaşık 30,2 milyon kilometrekarelik bir alana (kara alanı) sahip, dünyanın toplam kara alanının %20,4'ünü oluşturan, dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Güney Sudan Cumhuriyeti, 2011 yılında dünyanın en yeni ülkesi ve Afrika'nın 54. ülkesi oldu.

Afrika’da Toplam Kaç Ülke Var? Afrika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
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Afrika Birliği'ne göre 55 üye ülke var. Afrika’da kaç ülke var? Kafa karıştıran tek ülke, Batı Sahra ( Sahrawi Arap Demokratik Cumhuriyeti) Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamaktadır. Batı Sahra veya Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADR), hem Fas Krallığı hem de komşu Cezayir merkezli bağımsız bir grup olan Polisario Cephesi olarak bilinen Halk Kurtuluş Cephesi tarafından hak iddia edilen tartışmalı bir bölgedir. Bazıları (Afrika Birliği) tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilirken, diğerleri (Birleşmiş Milletler) tarafından kabul edilmiyor. 54 ya da 55 ülke karışıklığının nedeni budur. Afrika'nın en küçük ülkesi Seyşeller'dir. Diğer küçük ada ülkeleri Sao Tome ve Principe, Mauritius, Komorlar ve Cape Verde'dir. Afrika'daki en büyük ada Madagaskar'dır.

Aynı zamanda nüfus (yaklaşık 1,2 milyar) açısından en büyük ikinci kıtadır. Afrika denilince çoğu insanın ilk düşüncesi, Afrika'nın çok uzak ve gizemli olduğudur. Afrika, eski insanların ve eski uygarlıkların doğum yerlerinden biridir ve en eski yazılı kayıtlar MÖ 4000'de var olmuştur. Geçmişten bugüne kadar, dünyanın en eski insan fosilleri Doğu Afrika' da bulunmuştur. Kuzey Afrika'da bulunan Mısır ülkesi, medeniyetlerin ve gelişimin doğum yerlerinden biridir. Öyleyse, Afrika’da toplam kaç ülke var? Afrika beş bölgeye ayrılmıştır: Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika, Orta Afrika ve Güney Afrika. Toplam 55 ülke vardır.

  • Doğu Afrika: Burundi, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Seyşeller, Somali, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda, Mauritius
  • Güney Afrika: Angola, Botsvana, Komor Adaları, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mozambik, Namibya, Svaziland, Güney Afrika, Zambiya, Zimbabve

  • Batı Afrika: Benin, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Moritanya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo, Yeşil Burun

  • Kuzey Afrika: Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Sudan, Tunus

  • Orta Afrika: Kamerun, Orta Afrika, Ekvator Ginesi, Gabon, Kongo, Demokratik Kongo, Sao Tome, Principe

Afrika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri

Afrika kıtasını coğrafi, siyasi, ekonomik veya sosyal benzer özelliklere göre bölen beş bölgeye dağılmış toplam 55 Afrika ülkesi vardır. Ayrıca, tanınmayan bazı bölgeleri vardır. İşte Afrika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri

  1. Cezayir
  2. Angola
  3. Benin
  4. Botsvana
  5. Burkina Faso
  6. Burundi
  7. Cabo Verde
  8. Kamerun
  9. Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR)
  10. Çad
  11. Komorlar
  12. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  13. Kongo Cumhuriyeti
  14. Fildişi Sahili
  15. Cibuti
  16. Mısır
  17. Ekvator Ginesi
  18. Eritre
  19. Esvatini
  20. Etiyopya
  21. Gabon
  22. Gambiya
  23. Gana
  24. Gine
  25. Gine-Bissau
  26. Kenya
  27. Lesoto
  28. Liberya
  29. Libya
  30. Madagaskar
  31. Malawi
  32. Mali
  33. Moritanya
  34. Mauritius
  35. Fas
  36. Mozambik
  37. Namibya
  38. Nijer
  39. Nijerya
  40. Ruanda
  41. Sao Tome ve Principe
  42. Senegal
  43. Seyşeller
  44. Sierra Leone
  45. Somali
  46. Güney Afrika
  47. Güney Sudan
  48. Sudan
  49. Tanzanya
  50. Gitmek
  51. Tunus
  52. Uganda
  53. Zambiya
  54. Zimbabve
  55. Batı Sahra veya Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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