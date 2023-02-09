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Termometre sıcaklığı ölçer. Sıvı termometreler ve elektronik termometreler günümüzde en yaygın olanlardır. Sıcaklığı ölçmek için yaygın olarak kullanılan 3 sistem vardır: Fahrenhayt veya fahrenheit, Celsius ve Kelvin.

Termometrenin icadı, İtalyan bilim adamı Galileo Galilei'ye atfedilir. Dijital veya elektronik termometre, kliniklerde ve hastanelerde en yaygın kullanılan termometrelerden biridir ve modern sıcaklık sensörleri aracılığıyla çalışır. İçinde cıva (sıvı metal) bulunan bir klinik termometredir.

Termometre İle Ne Ölçülür?

İşte, termometrelerin kullanım türüne göre sınıflandırılması

Oral

Ağızdan ateş ölçümü yalnızca ateş ölçeri dilinin altında güvenli bir şekilde tutabilen hastalardan alınmalıdır; buna genellikle küçük çocuklar veya bilinci kapalı olan veya öksürme, halsizlik veya kusma ile mücadele eden kişiler dâhil değildir.

Koltuk Altı

Termometreyi koltuk altından sıkıca tutarak sıcaklığını ölçün. Doğru bir ölçüm elde etmek için termometre birkaç dakika tutulması gerekir.

Rektum

Amerikan Pediatri Akademisi'ne (AAP) göre, 3 aylıktan küçük bebeklerin ateşini ölçmenin en doğru yolu rektal termometredir. Bir rektal termometre, en doğru okumayı sağlamak için vücudunuzun sıcaklığını okur. Bazı rektal termometreler ağızdan ve koltuk altı kullanım için tasarlanmıştır.

Kulak

Birçok kulak termometresi aynı zamanda alın termometresi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Her iki format da doğrudur. Kulak termometreleri, çocuklar için idealdir.

Dokunmadan

Genellikle okullar veya muayenehaneler gibi halka açık yerlerde kullanılan temassız termometreler, sıcaklığınızı okumak için kızılötesi ışık kullanır. Bunlar herkes için güvenli olsa ve çok hızlı yanıt süreleri sunsa da zaman zaman yanlış sonuçlar verebilir.

Termometre Nedir ve Ne İşe Yarar?

Termometreler, sıcaklığı ölçmek için kullanılan aletlerdir. Termometreler çoğu zaman camdan yapılır. Bazı termometreler havadaki nemi ve sıcaklığı ölçer. Nem ölçümü için higrometre kullanılır. Havanın çok sıcak olduğu ya da soğuk günlerde bu cihazdan yararlanılır. Çeşitleri de vardır. Örneğin, yakın zamanda 2019-CoV korona virüs salgınının patlak vermesiyle, kızılötesi termometreler, kamuya açık yerlerde birçok insanın vücut sıcaklığını hızlı ve doğru bir şekilde ölçmek için hükümet yetkilileri ve sağlık personeli tarafından daha yaygın bir şekilde uygulandı. Termometreden yararlanmak için ilk etapta elinizle sallayın. Termometreyi koltuk altına yerleştirin ve termometrenin ucu deriyi tamamen saracak şekilde tutun. Termometreyi 5-7 dakika tutun. Sonrasında ötmeye başlayacaktır. Vücut ısısı 35,9 ila 36,9 Bu, termoregülasyonun normal olduğunu ve vücutta akut enflamasyon olmadığını gösteren normal bir sıcaklıktır.

Sıcaklık Termometre İle Mi Ölçülür?

İltihaplanma ve enfeksiyon gibi belirli sorunlar olması durumunda sıcaklığın normal seviyelerde olduğundan emin olmak için bir termometre kullanılarak sıcaklık ölçülür.

Sıcaklık hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan alet termometredir: bazı maddelerin (sıvı, gaz veya katı) sıcaklık arttıkça genleşme kabiliyetine dayanır.

Santigrat ölçeği Celsius veya santigrat ölçeği, günlük yaşamımızda, ticari kullanımlarda ve genellikle bilimsel araştırmalarda sıcaklığı ölçmek için en çok kullanılan ölçektir.

Fahrenheit ölçeği özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Jamaika ve Anglo-Sakson ülkelerinde 70'li ve 80'li yıllara kadar kullanılmış ve daha sonra yerini Celsius ölçeğine bırakmıştır. Bu ölçeğin ölçü birimi Fahrenheit derecesidir ve °F harfi ile gösterilir. Fahrenheit ölçeği, atmosfer basıncında, deniz seviyesinde suyun donma ve kaynama noktalarını belirtmek için sırasıyla 32°F ve 212°F referans sıcaklıklarını kullanır.

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