Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu da işgalcilerden temizlemeye yönelik hazırlıkları, terör destekçilerini rahatsız etti. El Bab ve Cerablus'un ardından hafta sonu Afrin'de aniden çıkan yağma ve şiddet olaylarını Körfez ülkelerinin desteklediği çetelerin gerçekleştirdiği belirlendi. Bölgede sabaha karşı düzenlenen operasyonlarla provokasyon önlendi ve çete liderlerinin tamamına yakını tutuklandı.

ANİDEN ŞİDDET VE YAĞMA YAŞANDI

Star gazetesinde yer alan habere göre Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'yi açıkça fonlayan Körfez ülkelerinin istihbarat ve yağma operasyonu şöyle hayata geçirildi. Önce Fırat Kalkanı harekâtıyla terörden arındırılan El Bab, Cerablus gibi kentlerde terör saldırıları ve bombalı eylemler ard arda yaşandı. Ardından geçtiğimiz hafta sonu Afrin'de aniden yağma ve şiddet olayları ortaya çıktı.

'KÖRFEZ'İN DESTEKLEDİĞİ İKİ GRUP

'Yağma-çete' hareketi gibi lanse edilen olayların arkasında ise Körfez ülkelerinin maddi destek verdiği Ahrar el-Şarkiye grubuyla Abu Havle grubunun olduğu ve bu iki grubun Afrin'de yağma, gasp, adam kaçırma, organize suçlar işlediği belirlendi. Bunun üzerine de TSK ve ÖSO, sivil halkın zarar görmemesi için saat 05.00'te başlayan sokağa çıkma yasağının ardından düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonla her iki örgüte mensup aralarından çete liderlerinin de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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