Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazada yaşı çift yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde O.U, (38) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz Kavşağı yakınlarında K.Ç'nin (80) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü K.Ç. ile otomobilinde bulunan eşi H.Ç. (75) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ve aracında bulunan A.R.U, (37) N.A.U. (7) ile A.A.U (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.