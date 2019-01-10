Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköy'de gece saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre Hasan Savaş isimli şahsa ait köy evinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba gösterdi. İHA'nın haberine göre, yangın sonucu küle dönen evin çatısı göçtü.

Köy evinin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İtfaiye personeli yangını söndürürken, jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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