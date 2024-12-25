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        Afyonkarahisar'da kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

        AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinar-Çay yolunun yanı sıra, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:05
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        Afyonkarahisar'da kar, ulaşımı olumsuz etkiledi
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        AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinar-Çay yolunun yanı sıra, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kar temizleme çalışmalarının yapıldığı yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Dinar ve Şuhut ilçelerinde etkisini artırdı. Dinar- Çay yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri tarafından bölgede kar temizleme çalışmaları yapıldı. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Jandarma ekipleri özellikle TIR ve kamyonların bu bölgeyi kullanmaması konusunda uyardı. Diğer yandan İl Özel İdare ekipleri, Bağcılar, Haydarlı, Göçerli ve Doğanlı köylerinde yolların açılması için çalışma başlattı.

        AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ UYARDI

        Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle sürücüler uyarıldı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 03- 50 no'lu Dinar- Karaadilli il yolunda trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yol geçici olarak TIR, çekici ve kamyonlara kapatılmıştır. Ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu süreçte TIR, çekici ve kamyonlar, Dinar- Sandıklı- Afyon güzergahına yönlendirilmektedir. Sürücülerimizin bu alternatif güzergahı kullanmaları, trafik kurallarına ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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