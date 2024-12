Mandaların et ve süt verimliliğini artıracak çalışma

AFYONKocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yapılan genetik çalışmaları sonucunda mandaların yıllık bazda 1600 kilogram süt, 700 kilogram et verimliğine ulaşması hedefleniyor.

AKÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde özellikle koyun, manda ve sığır türleri üzerinde yeni genetik geliştirme çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle et ve süt üretimini artırmaya yönelik geliştirmeler yapılan çiftlikte Afyonkarahisar bölgesine uyumlu, iklim şartlarına elverişli olacak şekilde genotipler üzerinde çalışılıyor. 'Halk Elinde Islah' projesi kapsamında 2011 yılından bu yana sürdürülen çalışma ile de özellikle mandalar üzerinde süt ve et verimliliğinin artırılmasına yönelik denemeler yapılıyor.

3 TÜRDE BİRLEŞTİRME YOLU

Murrah Anadolu mandası melezi türünün yetiştirildiği çiftliğe, bu yıl Ankara Lalahan'da bulunan Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nden yerli Kara piyetmentoza melezi ile Balıkesir Bandırma'daki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden Murana boğaları getirtildi. 3 tür üzerinde yürütülen çalışmalarla birleşme yoluyla hayvanların et ve süt verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Yıllık bazda 1100 kilograma kadar süt ve 500 kilograma kadar et verebilen mandaların yıllık 1600 kilogram süt, 700 kilograma kadar da et verimliliğine ulaşması amaçlanıyor.