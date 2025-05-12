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        Afyonkarahisar merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 25 tutuklama

        AFYONKARAHİSAR merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 milyar lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:25
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        Afyonkarahisar merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 25 tutuklama
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        AFYONKARAHİSAR merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 milyar lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı. Polisin 8 aylık takibi sonucu yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, hesabına eriştikleri kişilerin paralarını başka hesaplara aktardığı, internet üzerinden 'sıfır faizli kredi', 'araç kiralama', 'sigorta ve kart aidatı iadesi', 'ucuz tatil turu' gibi reklamlarla mağdur ettikleri kişilerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Afyonkarahisar merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ’da 6 Mayıs tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        4 MİLYAR TL TUTARINDA İŞLEM HACMİ

        Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka/kredi kartları ve yüklü miktarda TL/döviz cinsinden para ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen dubleks daire, 3 araba ve çok sayıda banka/kripto hesabına el konuldu. Şüphelilere ait banka/kripto hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 4 milyar TL tutarında işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

        25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancı kripto üzerinden soğuk cüzdanlara aktardığı ve paranın takibini zorlaştırmak için başka hesaplara aktardığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından 9 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrollü olmak üzere 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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