Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (2)

        TAHRİBATHAVADAN GÖRÜNTÜLENDİEskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin havadan müdahalesi sürerken; orman işçileri de karadan set çekerek alevlerin yayılmaması için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TAHRİBATHAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin havadan müdahalesi sürerken; orman işçileri de karadan set çekerek alevlerin yayılmaması için çaba gösteriyor. Diğer yandan 3 gündür süren yangında yanan alanlar, dron ile görüntülendi. Görüntülerde; geniş bir alana yayılan yangının geride büyük bir tahribat bıraktığı görüldü. Bazı noktalarda duman çıkmaya devam ettiği dron kamerasına yansıdı.

        UMKE'DEN MÜDAHALE ÇADIRLARI

        Tahliye edilen Sarıcaova köyünde ise AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi kuruldu. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, çalışmaları yerinde takip etti ve ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı. UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı acil müdahale çadırları kurdu. Sarıcaova Köy Muhtarlığı binası önüne de AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

        HAYVANLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

        Yangın nedeniyle Sarıcaova köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar hayvanlarını da yakın bölgelere tahliye etti. Köy çevresinde konuşlanan arazöz ve iş makineleri olası tehlikelere karşı beklemede.

        Alevlerin köylerine kadar ulaştığını belirten Sarıcaova Köyü Muhtarı Yaşar Özdemir, “Köyümüze kadar sıçrayan bir yangın var. Köyümüzü riske atmayacak şekilde şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgar her an yön değiştirdiği için başka alanlara sıçramalar oluyor. Yangın halen devam etmekte. Koordinasyon ekiplerimiz tamamen kontrolü sağladı. Devletimizin tüm kurumları burada konuşlanmış durumda" dedi.

        Yangının başlamasının ardından önce köylülerin, ardından hayvanların tahliye edildiğini belirten Muhtar Özdemir, “Yangın riski azaldıkça köylülerimiz yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Şu anda tedbirler en üst seviyede. Yetkililerle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ormanlık alanda çok ciddi önlemler alındı, ekipler son derece özverili bir şekilde mücadele ediyor" diye konuştu.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor
        Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüy...
        Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüy...
        Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
        Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
        Afyon'da orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 5 kişi taburcu edildi
        Afyon'da orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 5 kişi taburcu edildi
        Bakan Yumaklı: 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik (6)
        Bakan Yumaklı: 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik (6)
        Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralananları hastanede zi...
        Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralananları hastanede zi...