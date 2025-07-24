Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (2)

TAHRİBATHAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin havadan müdahalesi sürerken; orman işçileri de karadan set çekerek alevlerin yayılmaması için çaba gösteriyor. Diğer yandan 3 gündür süren yangında yanan alanlar, dron ile görüntülendi. Görüntülerde; geniş bir alana yayılan yangının geride büyük bir tahribat bıraktığı görüldü. Bazı noktalarda duman çıkmaya devam ettiği dron kamerasına yansıdı.

UMKE'DEN MÜDAHALE ÇADIRLARI

Tahliye edilen Sarıcaova köyünde ise AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi kuruldu. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, çalışmaları yerinde takip etti ve ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı. UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı acil müdahale çadırları kurdu. Sarıcaova Köy Muhtarlığı binası önüne de AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

HAYVANLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Sarıcaova köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar hayvanlarını da yakın bölgelere tahliye etti. Köy çevresinde konuşlanan arazöz ve iş makineleri olası tehlikelere karşı beklemede.