Afyonkarahisar'da "Veliler İçin Aile Okulu" eğitim programı düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Veliler İçin Aile Okulu" eğitim programını tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

Yiğitbaşı, valilik makamına davet ettiği eğitim programını tamamlayan bazı velilerle sohbet etti.

Babaların çocuk yetiştirmede aktif rol alması gerektiğini aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Çocuk yetiştirmede ilk akla anne geliyor. Bu çağda çocuk yetiştirmek çok zor, tek başına annelerin üstesinden gelebileceği bir durum değil. Onun için sürece babaları da dahil edelim istiyoruz. Onlar da güç versin anneye. Çocuk karşısında hem anne hem baba birlikte olunca o süreç daha etkili oluyor."

Yiğitbaşı, "Veliler İçin Aile Okulu" eğitimi tamamlayan bazı velilere sertifikalarını takdim etti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce program kapsamında açılan 650 kursa 33 bin 217 velinin eğitim aldığı bildirildi.





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