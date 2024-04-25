Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.Ç. ve A.E.Ç. ile yoldan geçen T.T. (27), yaralandı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce C.S, tabancayla baba ve oğluna ateş etti.

Baba ve oğlu, adliye binasının arka tarafında daha önceden aralarında husumet bulunan C.S. (55) ile karşılaştı.

E.Ç. (47) ile oğlu A.E.Ç. (20), İstiklal Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Adliyesi'nde görülen bir davanın ardından dışarıya çıktı.

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