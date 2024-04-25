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        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:04
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        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, yakalandı.

        E.Ç. (47) ile oğlu A.E.Ç. (20), İstiklal Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Adliyesi'nde görülen bir davanın ardından dışarıya çıktı.

        Baba ve oğlu, adliye binasının arka tarafında daha önceden aralarında husumet bulunan C.S. (55) ile karşılaştı.

        Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce C.S, tabancayla baba ve oğluna ateş etti.

        E.Ç. ve A.E.Ç. ile yoldan geçen T.T. (27), yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        T.T, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Polis, şüpheli C.S'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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