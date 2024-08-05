Afyonkarahisar'da esnaf altın ve para dolu çantayı polise teslim etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir esnaf, evini önünde bulduğu, içinde altın ve para bulunan çantayı polise teslim etti.

Karahacılı köyünde kıraathane işleten Mahmut Ülker, iki hafta önce, Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde bir çanta fark etti.

Çantanın içinde altın, para ve banka kartları olduğunu gören Ülker, ilçe emniyet müdürlüğüne giderek çantayı tutanak karşılığında teslim etti.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu çanta sahibine teslim edildi.

Durumu öğrenen Dinar Kaymakamı Kemal Duru da Ülker'i iş yerinde ziyaret ederek kendisine teşekkür belgesi takdim etti.