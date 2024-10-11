GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
F.A, (61) idaresindeki 35 BIB 565 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Konya karayolunda Cumhuriyet köyü yakınlarındaki köprülü kavşakta bariyerlere çarparak 37 metre yükseklikten şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Y.Z.D, (21) kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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