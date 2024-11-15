Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Afyonkarahisar'da eğitimcilerle buluştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da okul müdürleri, idareciler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Dinç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konular ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşilay'ın alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve internet bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türleriyle mücadele ettiğini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bizlerin en büyük yardımcısı Milli Eğitim Bakanlığımız. İllerde ise okul müdürlerimiz ve eğitimcilerimiz. Dünya çapında yüz akı olacak projeleri sizlerle birlikte yürütüyoruz. Bu projelerden birisi Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim programıdır. Önleme anlamında yapılan çalışmalar çok çok önemli. Bağımlılık ortaya çıktığında bunun mücadelesi çok zor ve uzun. Önleme çalışması ile çocuklarımızı daha yolun başında korumuş oluruz."