Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan sürücü öldü
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
Karaaslan Kavşağı yakınlarındaki kazada ağır yaralanan H.Ö, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'da Karaaslan Kavşağı yakınlarında 14 Kasım'da H.Ö. (43) yönetimindeki 03 AGL 961 plakalı otomobil, H.Z'nin (34) kullandığı 03 UN 607 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarpmıştı. Kazada H.Ö. ağır yaralanmıştı.
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