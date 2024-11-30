Afyonkarahisar'da Tebessüm Derneği Ege Bölge Temsilciliği kuruldu

Afyonkarahisar'da kurulan Tebessüm Derneği Ege Bölge Temsilciliği yetkilileri, gazetecilerle bir araya geldi.

Ege Bölge Temsilcisi Doğan Selçuk ve istişare heyeti üyeleri, Marulcu Mahallesi'ndeki dernek binasında gazetecilerle buluştu.

Türkiye'de 2010'lu yıllarda kurulan Tebessüm Derneğinin Ege Bölgesi'nde yapacağı faaliyetlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Selçuk, "Derneğimiz dünyada insanlarda pozitif değişim sağlamak amacıyla kurulmuş. Önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. İstanbul merkezli derneğimiz, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kendisini yalnız hisseden insanoğlunu gülümsetmenin gücünü hatırlatarak onların hayatlarını iyileştirmek için çeşitli sosyal projeler ve etkinlikler düzenleyen sivil toplum kuruluşlarımızın başında gelmektedir." diye konuştu.