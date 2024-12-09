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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:45
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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin telefonda kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtarak vatandaşlardan 5 milyon 192 bin lira aldıklarını belirledi.

        Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Afyonkarahisar, İstanbul, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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