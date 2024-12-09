Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Afyonkarahisar, İstanbul, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin telefonda kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtarak vatandaşlardan 5 milyon 192 bin lira aldıklarını belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.