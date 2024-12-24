Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Z.A. (44) idaresindeki 55 RP 432 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında N.A'nın (53) kullandığı 20 FR 835 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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