Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Z.A. (44) idaresindeki 55 RP 432 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında N.A'nın (53) kullandığı 20 FR 835 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da otizmli bireyler ergoterapist eşliğinde spor yapıyor
        Afyonkarahisar'da otizmli bireyler ergoterapist eşliğinde spor yapıyor
        AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1...
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
        Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yarala...
        Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yarala...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Afyonkarahisar'da teşkilat mensupları...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Afyonkarahisar'da teşkilat mensupları...