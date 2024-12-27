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        Afyonkarahisar'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:08 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:49
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        Afyonkarahisar'da 4 firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.Ş'ı Emirdağ ilçesinde, 11 yıl 31 ay hapis cezasıyla aranan E.D'yi Çay ilçesinde, 7 yıl 11 ay 21 gün hapis cezası bulunan F.G'yi Sandıklı ilçesinde ve 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.A'yı Salar beldesinde yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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