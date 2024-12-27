Afyonkarahisar'da 4 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.Ş'ı Emirdağ ilçesinde, 11 yıl 31 ay hapis cezasıyla aranan E.D'yi Çay ilçesinde, 7 yıl 11 ay 21 gün hapis cezası bulunan F.G'yi Sandıklı ilçesinde ve 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.A'yı Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.
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