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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:54 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:54
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay F.B'yi Erenler Mahallesi'nde yakaladı.

        FETÖ'nün sözde "mahrem askeri" yapılanmasında yer alan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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