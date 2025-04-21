Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay F.B'yi Erenler Mahallesi'nde yakaladı.
FETÖ'nün sözde "mahrem askeri" yapılanmasında yer alan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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