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        Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda geleneksel bahar şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:22
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        Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi
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        Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda geleneksel bahar şenliği gerçekleştirildi.

        Okul bahçesindeki şenlikte, ilkokul 3. sınıf öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları halk oyunları gösterilerini sundu.

        Sportif ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Şenlikte, stantlar kuruldu, öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

        Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, şenliğin öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığını belirterek, "Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız geleneksel bahar şenliğimizi önümüzdeki yıllarda daha zengin içeriklerle sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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