Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi

Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, şenliğin öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığını belirterek, "Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız geleneksel bahar şenliğimizi önümüzdeki yıllarda daha zengin içeriklerle sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

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