        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla alışveriş merkezleri ve zincir marketleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla ve beraberindeki ekip, il genelindeki alışveriş merkezleri ve zincir marketlerde ürün fiyatlarını ve etiketlerini kontrol etti.

        Yayla, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum personelinin, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda yıl içinde yaygın ve yoğun denetimler yürüttüğünü söyledi.

        Ramazan Bayramı öncesinde kurum personelinin, temel gıda maddeleri üzerinde fiyat etiketi, haksız fiyat ve stokçulukla ilgili denetimler yaptığını dile getiren Yayla, "Geçen yıl kurum personelimizce 120 bin ürün denetiminde 2 milyon 833 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Yılbaşından bugüne kadar yaptığımız denetimlerde ise 360 bin lira ceza kesilmiş, 91 üründe aykırılık tespit edilmiştir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş, hafızlık öğrencileriyle iftarda buluştu
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş, hafızlık öğrencileriyle iftarda buluştu
        Ramazan Bayramı öncesi İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri sahaya indi
        Ramazan Bayramı öncesi İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri sahaya indi
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da iftar programına katı...
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da iftar programına katı...
        Afyonkarahisar'da "Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar" projesiyle dezavantajlı ai...
        Afyonkarahisar'da "Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar" projesiyle dezavantajlı ai...
        'Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi" düzenlenecek
        'Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi" düzenlenecek