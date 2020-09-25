Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği

Şuhut Devlet Hastanesi tarafından personel ve hastalar arasındaki yakınlaşma ve kardeşliğe katkı sağlamak amacıyla aşure etkinliği düzenlendi.
Hastane olarak düzenledikleri aşure etkinliğiyle personel ve hastalar arasındaki yakınlaşma ve kardeşliğe katkı sağlamak istediklerini belirten Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız, "Amacımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, personel ve hastalarımızla iç içe olabilmekti. Paylaşma kültürünü ve kardeşliği yaşatan etkinlikte hep beraber olmaktan çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.