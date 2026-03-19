Afyonkarahisar bayram namazı saati: Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramı için bekleyiş sürerken, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için camilere gidecek olan Afyonkarahisarlılar, "Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Afyonkarahisar'da bayram namazının kılınacağı saat, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile belli oldu. Peki, Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta? İşte 20 Mart 2026 Cuma Afyonkarahisar Ramazan Bayramı namazı vakti...
Ramazan ayının sona ermesinin ardından gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Bayramın 1. günü camide cemaatle kılınan bayram namazı, 2 rekat şeklinde eda edilmektedir. Afyonkarahisar ilinde ikamet edenler bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, "Afyonkarahisar bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saati...
AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Afyonkarahisar bayram namazı saati, 20 Mart Cuma günü 07.32'de kılınacak.
AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.