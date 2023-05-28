Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2023: Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Afyonkarahisar seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.39 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.5 oldu. Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 301.840 oyla yüzde 67.74 - Kemal Kılıçdaroğlu: 143.727 oyla yüzde 32.26 aldı.

Afyonkarahisar 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 301.840 oyla yüzde 67.74

Kemal Kılıçdaroğlu: 143.727 oyla yüzde 32.26

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 301.938 oyla yüzde 63.86 - Kemal Kılıçdaroğlu: 136.507 oyla yüzde 28.87 oy oranı elde etmişti.

