Afyonkarahisar Belediye başkan adayları kimlerdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye başkanı kimdir?
Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Afyonkarahisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Afyonkarahisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları..
Afyonkarahisar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını 54712 alınan oy ve %42.96 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Zeybek kazanmıştır.
Afyonkarahisar Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 12
Cumhuriyet Halk Partisi 2
Milliyetçi Hareket Partisi 2
Demokrat Parti 1
Bağımsız 1
Afyonkarahisar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİCEREN SONER - TKH Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı SALİM TULUK - YTP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı BEDRİ BÖYÜK - HAKPAR Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı ÖMER TARIM - HÜDAPAR Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı YUSUF ÖZÇAM - BTP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı ZEHRA YALÇIN - DEM Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı MEHMET AKYOL - AB Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ SARIDERE - YENİDEN REFAH Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı TARIK TUNÇ - DEVA Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı BEYTULLAH KARATAŞ - SP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı AHMET OLCAY AKINCI - DSP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı HİKMET BÜLBÜL - DP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı ALPER YAĞCI - İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı BURKAHAN İNGEÇ - ZP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı SEZER KÜÇÜKKURT - MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı BURCU KÖKSAL - CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı BÜŞRA NUR ARSLANTÜRK - HKP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı ÖMER SARIGÜL - MP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı TAMER KAYIŞOĞLU - BBP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY - AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı SAMİ AKBULUT - BĞMSZ Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı
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