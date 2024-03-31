Afyonkarahisar Belediye başkan adayları kimlerdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye başkanı kimdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Afyonkarahisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Afyonkarahisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:01 facebook

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