Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!

Bartın'da, alınan bilgiye göre, Amasra ilçesine bağlı Göçkün köyünde, 15 yaşındaki zihinsel engelli B.G, evdeki av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı.

ERKEK KARDEŞİ BERKİN AĞIR YARALANDI

AA'daki habere göre bu sırada 6 yaşındaki erkek kardeşi Berkin Göktepe ile evde misafir olarak bulunan 7 yaşındaki H.C.K. yaralandı.

6 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkin Göktepe, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİĞER ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

Elinden yaralanan kız çocuğu H.C.K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.