İHA

Denizli’de meydana gelen korkunç olayda, bir şahıs annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, Acıpayam ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evin büyük oğlu Selman K., dün gece geç saatlerde annesi Esma K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Selman K.'nin annesini darp ettiği öne sürüldü.

Tartışmaya dahil olan evin diğer oğlu Kemal K., ağabeyini annesini dövmemesi konusunda uyardı. Bu defa kardeşler arasında tartışma çıktı. Ardından Kemal K. evde eline geçirdiği bıçakla ağabeyi Selman K.'yi öldürdü. Olayın ardından Kemal K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.