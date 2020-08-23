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Kardeşinin katilinin akrabasını sokakta silahla vurdu

Manisa'da geçen temmuz ayında öldürülen Erhan O.'nun ağabeyi Erdoğan O, kardeşini öldüren şahsın akrabası olduğu öğrenilen Erhan Y.'yi sokak ortasında silahla öldürdü

manisa cinayet
İHA

Manisa'da Erdoğan O, kardeşini öldüren şahsın akrabası sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi 211 Sokak üzerinde meydana geldi. Erdoğan O. ile Erhan Y.'nin sokaktaki tartışması bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Erhan Y., Erdoğan O. tarafından vurularak öldürüldü. Kaçan zanlı evinde gözaltına alındı.

Öte yandan katil zanlısı Erdoğan O.'nun geçen temmuz ayında öldürülen Erhan O.'nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Ölen Erhan Y.'nin de Erhan O.'yu öldüren şahsın akrabası olduğu belirtildi.

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