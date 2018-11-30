Olay, gece saatlerinde Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada park halinde bulunan minibüsün üzerine kuvvetli fırtınanın etkisi ile ağaç devrildi. İHA'nın haberine göre; olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli testere ile yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından minibüsün üstüne devrilen ağacı keserek kaldırdı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüste maddi hasar meydana geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ