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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kırıkkale’de kontrolden çıkan bir otomobil, şarampoldeki ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

kırıkkale trafik kazası
DHA

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Valilik Konağı önünde meydana geldi. Çağlar Canöz (24) yönetimindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, virajda yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Canöz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; Canöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurda yığınına dönen otomobil, daha sonra çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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