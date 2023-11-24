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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağacı budarken düşmüştü, kurtarılamadı

        Ağacı budarken düşmüştü, 3 gün sonra acı haber

        Şırnak'ta budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen adam, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:31
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        Ağacı budarken düşmüştü, kurtarılamadı
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        Şırnak'ta, budamak için çıktığı ağaçtan düşen Ramazan Yaşar (67), yaşam mücadelesini kaybetti.

        21 Kasım Salı günü Yenişehir Mahallesi'nde evinin bahçesindeki ağacı budamak için merdivenle ağaca çıkan Ramazan Yaşar (67), yaklaşık 2.5 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nden Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yaşar, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Ramazan Yaşar'ın cenazesi, Adli Tıp işlemlerinin ardından defnedildi.

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