Ağaçta incir toplarken araç çarptı, bir gözü kör oldu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, 17 Eylül'de, Esenyurt Evren Sanayi ile Akçaburgaz bağlantısı TEM alt geçidinde edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Mehmet Köseli, incir toplamak için yol kenarındaki ağaca çıktı.

KAMYONETİN KASASI DALLARA ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra henüz sürücü kimliği alınamayan kamyonetin kasası, Köseli’nin bulunduğu ağacın dalına çarparak yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle 41 yaşındaki adam yere düşerek ağır yaralandı.

SOL GÖZÜ YÜZDE 99 GÖRMÜYOR

Kamyonet sürücüsü olaydan habersiz yoluna devam ederken, 41 yaşındaki adam çocuğunun, trafikteki sürücülerden yardım istemesiyle hastaneye götürüldü. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından Köseli, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köseli'nin her iki kolunda, çenesinde ve ayağında kırıklar, sol gözünde ise yüzde 99 görme kaybı oluştu.

OLAY ANI KAMERADA

Kamyonetin ağaca çarpması ve adamın ağaçtan düşme anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 15 gündür tedavisi devam eden Köseli, kaçan sürücünün yakalanması için şikayetçi olurken, kendisine kimsenin ulaşmadığını ‘bir geçmiş olsun’ dahi demediğini anlattı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAYAMIYORUM"

Yaşadığı olayla ilgili konuşan yaralı Mehmet Köseli, “Olayın olduğu gün incir toplamak için çocuğumla araziye gittim. Yol kenarındaki ağaçtan biraz incir topladık, yedik derken sonunda bir araba bize vuruyor. Beni baygın halde yola atıyor ve ben hiçbir şekilde bir şey hatırlamıyorum. Olayın üzerinden beni kaldırmadan, hastaneye götürmeden o şekilde bırakıp gidiyor. Hala da vuran kişiden bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı, yoksa kaza mı oldu bir yanıt yok” diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM İNSANLIK BU KADAR UCUZ MU"

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların ve sol gözünde yüzde 99 görme kaybı oluştuğunu anlatan Köseli, şikayetçi olduğunu belirterek, “17 Eylül’de oldu, o zamandan beri arayan, ulaşan, soran, geçmiş olsun diyen yok. Sağ kolumda 3 tane kırık, sol kolumda iki tane kırık, çenemde, yüzümde, beynimde hasar var. Acıdan sancıdan duramıyorum, sürekli ağrıyor. Sol gözüm hiç görmüyor ve doktorlar yüzde 90 görmeyeceğini söylüyor. 15 gündür tedavi alıyorum ama hiçbir yanıt alamadım. En çok da zoruma giden o vuran saldırganın, insanlığın gerektirdiği bu mudur, bunu hiç anlamadı mı? Buna çok üzülüyorum, ne oldu, nasıl oldu veya bir canını kurtarayım veya hastaneye yetiştireyim, böyle bir şey olmamış. Yoldan geçen diğer araçlar tarafından ben hastaneye kaldırıldım. Şahıstan şikayetçi oldum ve gerekli cezayı almasını istiyorum. İnsanlık bu kadar ucuz değil, benim halimi herkes görüyor. Benim üç tane çocuğum var, gözüm görme kaybı yüzde 99, yüzde 1 umut var, ben perişan oldum” diye konuştu.