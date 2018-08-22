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Ağaoğlu'ndan Sosa'ya 5 lira harçlık!

Trabzonspor Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, törende başkan Ağaoğlu'nun elini öptü. Başkan Ağaoğlu, Sosa'ya 5 lira bayram harçlığı verdi

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 20:32:49 | Güncelleme:

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde organize edilen programda, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile bordo-mavili futbolcular hazır bulundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, Trabzonspor genel koordinatörlük görevinden istifa eden Özkan Sümer, kulübün yetkili kurulları, eski yöneticiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile taraftarlar katıldı.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Ağaoğlu'nun şahsında tüm Trabzonspor camiasının Kurban Bayramını tebrik etti.

Trabzon'da en güzel bayramlaşma ortamının Trabzonspor'da yaşandığını belirten Turhan, "Bu durum burada açıkça görünüyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki Trabzonspor, Trabzonluların ortak değeri, mirası, milli bir davasıdır." dedi.

Turhan, Trabzonspor'un tarihinde Anadolu'ya şampiyonluklar taşımış bir takım olduğunu vurgulayarak, "Biz gençliğimizde, Trabzonspor'un bir taraftarı olarak şampiyonluk sevincini zevkini yaşadık. Benim de teknik ekip ve futbolculardan isteğim, yeni Trabzonlulara da bu şampiyonlukları yaşatmanızdır. Ben çocuklarımın tamamını Trabzonsporlu maalesef yapamadım. Biri Trabzonsporlu ama diğerleri de aday. Niye olmadı? Çünkü onlar doğduğundan beri Trabzonspor şampiyon olamadı, böyle birçok gencimiz var." diye konuştu.

Trabzonspor'un sadece Trabzon sınırlarıyla alakalı olmadığına dikkati çeken Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü bize her yer Trabzon. Dünyanın her yerinde Trabzonsporlu, Trabzonlu var ve onların hepsinin gönlü sizlerle atıyor. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı tebrik ediyorum. Yapacağınız müsabakalarda her şeyden önce spor ahlakı ile mücadele etmenizi, başarılı bir şekilde şampiyonluğu Trabzonspor taraftarına tattırmanızı diliyorum."

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Bakan Turhan ve beraberindekileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Allah'tan her günün kulüp ve takım için bayram havasında geçmesini dileyen Ağaoğlu, "Bizim aldığımız görevin sorumluluğu, camiamıza bayram havası yaşatmaktır. İnşallah bunda başarılı oluruz." ifadesini kullandı.

SOSA'YA 5 LİRA HARÇLIK

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, törende Ağaoğlu'nun elini öptü. Başkan Ağaoğlu, Sosa'ya 5 lira bayram harçlığı verdi.

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