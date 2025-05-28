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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi Fırat Üniversitesi’nde açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi Fırat Üniversitesi’nde açıldı

        Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 11'inci Teknoloji ve Etki Merkezi Elazığ'da açıldı. Fırat Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi'nin, bölgenin gençleri için yeni nesil bir üretim ve çözüm ekosistemi oluşturması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:45
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        Sabancı'dan 11'inci Teknoloji ve Etki Merkezi
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        19 Mayıs’ta birinci yılını dolduran Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi Elazığ’da açıldı.

        Sabancı Topluluğu şirketlerinden AgeSA tarafından Fırat Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi'nin, sigorta ve finans dünyasını dijital teknolojilerle buluşturarak bölgenin gençleri için yeni nesil bir üretim ve çözüm ekosistemi oluşturması hedefleniyor.

        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, AgeSA Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek ve AgeSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.

        Women in Games Türkiye’nin Kurucusu Simay Dinç de markasının ilham verici başlangıç hikâyesini paylaşarak; yenilikçi teknolojiler, yeni girişimler ve girişimcileri nasıl bir dönemin beklediğine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

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        3 YILDA 2 BİN 500 GENCE ULAŞACAK

        İlk etapta, Fırat Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği, yapay zekâ ve veri mühendisliği, yazılım mühendisliği ve sigortacılık gibi alanlarda eğitim alan yaklaşık 7 bin öğrenciye doğrudan dokunacak merkez, ilerleyen dönemde hayata geçirilecek farklı etkinliklerle tüm fakülte ve disiplinleri kapsayan ortak projelere, eğitimlere ve girişimcilik programlarına ev sahipliği yapacak.

        Yapılacak tüm etkinliklerle birlikte, söz konusu merkezin, üç yıllık proje dönemi sonunda 2 bin 500 gence ulaşması hedefleniyor.

        Merkezin açılışında konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu merkezle birlikte öğrencilerimiz, sadece teorik bilgilerle değil; gerçek sektör verileriyle, yapay zekâ ve veri analitiği gibi güncel teknolojilerle iç içe, uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşayacak. Sabancı Topluluğu ve AgeSA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde gençlerimiz, finans ve sigortacılık gibi dönüşüm yaşayan alanlarda, küresel düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaklar. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesinde, özel sektör-akademi iş birlikleri hayati bir öneme sahip. İnanıyoruz ki, bu merkezde yaratılacak sinerji, Elazığ’dan çevre şehirlere ve ülkemizin geneline yayılacak. Özel sektör-akademi iş birliklerinde bir başarı örneği olarak diğer şirketlerimize ve üniversitelerimize de örnek olacak" dedi.

        'BEYİN GÖÇÜ ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNACAK'

        AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca da, "Bu tesislerde sigortacılık, finans, mühendislik gibi alanlarda yeni nesil teknolojileri kullanarak çözüm odaklı bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Katılımcıların gerçek sektör verilerini kullanarak, hem birbirleriyle hem de diğer merkezlerle iş birliği yaparak vaka analizleri gerçekleştireceği; yeni çözüm önerileriyle katma değerli projeler geliştirebileceği bir platform inşa ediyoruz. Bu alanlarda öğrencileriniz sadece bilgiyle değil; aynı zamanda hayal güçleriyle, cesaretleriyle, kolektif çalışma kültürleriyle fark yaratacaklar. Merkezimiz bugün itibariyle aktif şekilde faaliyete geçti. Yaz döneminde staj programlarımız başlıyor. Güz döneminde ise eğitim modülleri, yarışmalar, ideathon ve projeler gerçekleştireceğiz. Burada olgunlaşacak yaratıcı fikirleri ve güzel işleri dinlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

        Cumhuriyetin, gençliğe duyulan bu inanç üzerine inşa edildiğinin altını çizen Kuruca, "Ne yazık ki bugün ülkemizin en parlak beyinleri kendilerine başka ülkelerde alan arıyor. Bu merkezi de beyin göçü çözümüne katkı sunmak için kuruyoruz" dedi.

        7 FARKLI ŞEHİRDE 11 MERKEZ

        Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile birlikte toplam 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

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