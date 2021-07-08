Ağır Romantik oyuncuları kimler? Ağır Romantik filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aslı ve Kerem'in maceralarını konu olan Ağır Romantik filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

AĞIR ROMANTİK FİLMİ OYUNCULARI

Tuvana Türkay

Onur Tuna

Sermiyan Midyat

Altan Erkekli

Durul Bazan

Semra Dinçer

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.

Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür