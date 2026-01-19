Ağız gargarası orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken ağız gargarası kullanmak orucu bozar mı?

Oruç ibadeti sırasında ağız ve diş sağlığıyla ilgili uygulamalar, özellikle Ramazan ayında sıkça gündeme gelir. Diş fırçalama, ağız gargarası kullanımı ve benzeri işlemlerinin orucu bozup bozmadığı konusunda farklı sorular yöneltilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu tür uygulamaları orucun temel kuralları çerçevesinde değerlendirilir. Bu tip durumlarda özellikle ağızdan mideye bir maddenin gitmesi durumunu esas alınır. Ağız gargarası da bu çerçevede ele alınan konular arasında yer alır.

AĞIZ GARGARASI ORUCU BOZAR MI?

Peki ağız gargarası orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun genel açıklamalarına göre ağız gargarası kullanımı tek başına orucu bozmaz. Ancak gargara sırasında kullanılan sıvının boğaza kaçması ya da yutulması halinde oruç bozulur. Çünkü ağızdan alınan ve mideye ulaşan her madde, orucu bozan unsurlar arasında kabul edilmiştir.

Sonuç olarak gargara yapılırken son derece dikkatli olunması gerekir. Ağız içinde çalkalanan sıvının tamamen dışarı atılması ve kesinlikle yutulmaması şarttır. Aksi durumda bilerek ya da isteyerek yutulan gargara sıvısı orucun bozulmasına neden olur.

DİYANET’E GÖRE AĞIZ GARGARASI ORUCU BOZAR MI? Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre ağız gargarası da diş fırçalamaya benzer şekilde değerlendirilir. Gargara, ağız içinde kalan ve mideye ulaşmayan bir işlem olduğu sürece orucu bozma niteliğine sahip değildir. Ancak gargaraların genellikle sıvı formda olması ve tatlandırıcı içermesi nedeniyle boğaza kaçma riski daha yüksektir. Bu nedenle Diyanet, oruçlu iken gargara yapılmasının risk taşıdığına dikkat çekmiştir. Özellikle tedavi amaçlı ve yoğun aromalı gargaralarda dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir. Gargara sırasında sıvının yutulması halinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. ORUÇLUYKEN AĞIZ GARGARASI YAPMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ? Oruçluyken ağız gargarası yapmak, dikkat edilmediği takdirde oruç durumuna zarar verebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre gargara sıvısının mideye ulaşması orucun bozulmasına neden olur. Bu nedenle oruçlu iken gargara yapmak zorunlu değilse önerilmez. Tedavi gerektiren bir durum söz konusuysa ve gargara yapılması gerekiyorsa sıvının kesinlikle yutulmamasına azami özen gösterilmelidir. Aksi halde oruç geçersiz olur. Oruçlu kişilerin bu tür uygulamalarda dikkatli davranmaları, ibadetin sıhhati açısından önemli bir detaydır.

SAHURDA AĞIZ GARGARASI YAPMAK ORUCA ENGEL Mİ? Sahur vakti, oruç süresi başlamadan önceki zaman dilimini kapsar. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre sahurda ağız gargarası yapmak oruca engel olan bir durum değildir. Ancak imsak vaktine dikkat edilmesine de parmak basılır. Sonuç olarak İmsak girdikten sonra ağızda kalan gargara sıvısının yutulması orucu bozar. Bu nedenle sahurda gargara yapılacaksa imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve ağız iyice temizlenmelidir. İmsak sonrası gargara yapılması ise riskli kabul edilir. İFTARDAN SONRA AĞIZ GARGARASI YAPILABİLİR Mİ? Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre iftar vaktinden sonra ağız gargarası yapmanın dini açıdan herhangi bir sakıncası bulunmamıştır. Oruç süresi sona erdiği için gargara, diş fırçalama ve benzeri ağız bakım uygulamaları serbesttir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığıyla ilgili tedavilerin mümkünse iftardan sonraya bırakılması tavsiye edilir. Böylece oruçla ilgili herhangi bir şüphe ya da tereddüt oluşmaz.