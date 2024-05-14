3. TAHIL BAR

Karabuğday, darı, yulaf ve kinoa gibi tam tahılları içeren bu tahıl barlar iyi bir alternatif olabilir. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre tam tahıllar; kalp hastalığı, diyabet ve felç riskini azaltmaya yardımcı olan lifi vücuda sağlar. Ayrıca bir porsiyonu 150 kalori olan bu bar glütensizdir, bu da bu yiyeceği çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir seçenek haline getirir.