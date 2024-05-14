Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ağız tadınızı kaybetmeden kilo verebilirsiniz: İşte sağlıklı atıştırmalık önerileri

        Forma girmek lezzetli atıştırmalıklarla artık çok kolay: Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalık seçenekleri

        Kilo vermeye çalışmak mutlaka atıştırmalıklardan fedakarlık etmek anlamına gelmez. Doğru türdeki atıştırmalıklar aslında kilo vermenize yardımcı olabilir. Peki, en iyi kilo verme atıştırmalıklarının besin içerikleri nasıldır? İşte, sizin için öğün aralarında tok kalmanıza yardımcı olarak aşırı yemenizi önleyecek sağlıklı atıştırmalık önerileri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlıklı atıştırmalıklar bulmak, kilo verme süreci için çok önemlidir. Ancak atıştırmalık hazırlamak çoğu zaman uğraş gerektirdiğinden üşenilen bir eyleme dönüşebiliyor. Böyle durumlarda insanlar ilk olarak paketli atıştırmalıkları tercih edebiliyor ve bu paketli gıdaların kalorisi çok yüksek olduğundan kilo kontrolü yapılmasında işleri zorlaştırabiliyor. Bu yüzden haberimizde sağlıklı ve yapımı kolay atıştırmalıkları sizin için derledik. İşte, detaylar...

        2

        1. MUZ VE FISTIK EZMESİ

        Beslenmede Sınırlar dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre yer fıstığı yemek, kandaki trigliseritlere ve diğer yağlara fayda sağlayarak sağlıklı kilo kaybını destekliyor. Bununla birlikte muz, sinir ve kas fonksiyonuna yardımcı olan önemli bir besin maddesi olan potasyum kaynağıdır. Yani, bu iki yiyeceği birlikte yemek size hem içindeki karbonhidrat sayesinde hızlı bir enerji artışı hem de protein sayesinde enerjinizin saatlerce devam etmesini sağlayabilir, bu da kolay yağ yakımına yardımcı olabilir.

        3

        2. HUMUS, ZEYTİN VE SALATALIK ÜÇLÜSÜ

        Salatalık, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak yüksek su içeriğine sahiptir. Bununla birlikte Nutrients dergisinde 2016’da yayınlanan araştırmaya göre humus kilo kontrolüne yardımcı olur, kalp hastalığına karşı korur ve kan şekeri ile insülini düzenler.

        4

        Ayrıca Beslenme Bilimi dergisinde 2020’de yayınlanan araştırmada, zeytinin doğrudan kilo vermenize yardımcı olmadığı ancak tekli doymamış yağ oranı yüksek olmasından dolayı kalp hastalığına ve iltihaplanmaya karşı korunmaya yardımcı olduğu bulundu. Bu üç yiyeceği 1 bardak salatalık dilimleri, 4 yemek kaşığı humus ve 4 zeytin şeklinde tüketmek sizi uzun süre tok tutarak kilo verme sürecinize yardım edebilir.

        5

        3. TAHIL BAR

        Karabuğday, darı, yulaf ve kinoa gibi tam tahılları içeren bu tahıl barlar iyi bir alternatif olabilir. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre tam tahıllar; kalp hastalığı, diyabet ve felç riskini azaltmaya yardımcı olan lifi vücuda sağlar. Ayrıca bir porsiyonu 150 kalori olan bu bar glütensizdir, bu da bu yiyeceği çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir seçenek haline getirir.

        6

        4. ÜZÜM VE CEVİZ

        Koruyucu Hekimlik ve Hijyen dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre mor üzüm, kilo kaybıyla bağlantılı olduğu bilinen bir pigment olan antosiyanin içeriyor. Bununla birlikte Beslenme dergisinde 2017’de yayınlanan araştırmada cevizin kan basıncına ve kötü kolesterole fayda sağladığı bulundu. Bu yüzden güçlü bir lif, sağlıklı yağ, protein ve doğal şeker karışımını bir arada almak isterseniz bir fincan üzüm ve bir avuç ceviz ile kendinize atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

        7

        5. YABAN MERSİNLİ YULAF

        Canınız tatlı çekiyorsa daha iyi bir alternatif olarak yaban mersini ve yulafı karıştırmayı deneyebilirsiniz. Foods dergisinde 2021’de yayınlanan araştırmaya göre yulaf, lifle doludur ve enerjinizi yüksek tutmak için kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra vücut yağınızı, vücut ağırlığınızı ve bel-kalça oranınızı azaltmaya da yardımcı olabilir.

        8

        Beslenme ve Diyetetik Akademisi’ne göre biraz lif ve C vitamini için yulafa yaban mersini eklemek doyuruculuğu ve sağlıklı şeker alımıyla kilo vermenize yardımcı olabilir.

        Kaynak: Frontiers in Nutrition, Journal of Preventive Medicine and Hygiene, Nutrients, Journal of Nutritional Science

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi