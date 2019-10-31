Ağızda dağılan un kurabiyesi nasıl yapılır? Ağızda dağılan pastane kurabiyesi tadında bembeyaz görüntüsüyle olan yerken güzel bir çay eşliğinde yiyebileceğiniz bu güzel tarifi sizlerle paylaşıyoruz.
Ağızda dağılan un kurabiyesi malzemeler;
- 1 Paket margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı nişasta
- 1 paket vanilya
- Aldığı kadar un
Ağızda dağılan un kurabiyesi yapılışı;
- Oda sıcaklığında olan margarinimizi pudra şekeriyle yoğuruyoruz.
- Sıvı yağ ve nişastayı ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz.
- Ardından unu yavaş yavaş ekleyip vanilyayı ekleyip ele yapışmayacak şekilde bir hamur elde edene kadar yoğuralım.
- Sonra hamurun bir kısmını alıp uzun uzun yuvarlayıp çatalla uzun çizgiler çiziyoruz.
- Çizdikten sonra yamuk şekiller halinde kesiyoruz.
- Kestiğimiz hamurları yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.
- Bu şekilde 2 tepsi un kurabiyesi yapıyor.
- 170 derecelik fırında rengi değişmeyecek şekilde 25 dakika pişiriyoruz.
- Soğumasını bekleyerek afiyetle yiyoruz.
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