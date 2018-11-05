Ağlama Anne 6. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ağlama Anne'de Alev, kızının karşısına çıkmaya kararlıyken Hasan buna engel olmak için elinden geleni yapar. Alev, Zeynep'in içine düştü kötü oyun yüzünden intikam almaya kararlı. Alev, Zeynep'in intikamı için bıçağı eline aldı. İşte Ağlama Anne 5. son bölüm ve 6. yeni bölüm fragmanına dair detaylar.

AĞLAMA ANNE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ağlama Anne 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin yeni bölümüne dair gelişmeler yaşandıkça detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

AĞLAMA ANNE 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ben evladımın karşısına çıkacağım!"

Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olay Adnan ve Özlem ilişkisini tamamen kopma noktasına taşır. Adnan, Özlem'in Alya'yı görmesine dahi izin vermeyecektir.

Ayrıca Alya'nın derdine düşen Adnan, Zeynep'i unutmuştur. Bu durum Adnan'ın başına gelenlerden haberi olmayan Damla'yı öfkelendirir. Alev ise Zeynep'e gerçeği söyleme peşindedir. Ama Zeynep'in kendini asla kabullenmeyeceğini anlar. Tam dağılmıştır ki Özlem'in, Zeynep'in başına sardığı olay patlar. Alev, bunu kızına yapanlardan intikam almaya kararlıdır.

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