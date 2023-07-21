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        Haberler Yemek Yapma Ağlayan Kek Tarifi: Ağlayan Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Ağlayan kek tarifi: Ağlayan kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çikolata sosu, krem şanti ve sütlü kekin buluşmasıyla birlikte çok sevilen bir lezzet olan ağlayan kek tarifi karşımıza çıkmaktadır. Özel günlerin, çay saatlerinin aranılan pastası olarak karşımıza çıkan ağlayan kek çocuklar tarafından da oldukça sevilir. Sizin için hazırladığımız ağlayan kek tarifi ile siz de çay yanına damağınızı şenlendiren bir lezzete tatlı yapabilirsiniz. Gelin, ağlayan kek tarifimize birlikte bakalım.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:17
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        Ağlayan kek tarifi
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        Ağlayan kek diğer adıyla ağlayan pasta olarak adlandırılan tatlının kek tabanı süt ile ıslatılır. Sade krem şanti ve çikolata sosunun kek üzerinde buluşmasıyla birlikte servise hazır hale getirilir. Ağlayan kek yapılışı 3 aşamalı olsa da gayet pratik ve kolay bir tariftir. Siz de kendi mutfağınızda bu tarifi uygulayarak misafirlerinizden tam not alabilirsiniz.

        • Kaç kişilik:12 adet orta boy
        • Hazırlama süresi:30 dakika
        • Pişirme süresi:40 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 267 kalori

        Ağlayan Kek Malzemeleri

        • 3 adet oda ısısında yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 kahve fincanı süt
        • 1 kahve fincanı sıvı yağ
        • 2 yemek kaşığı kakao
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1,5 su bardağı un

        Keki ıslatmak için:

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        • 1,5 su bardağı soğuk süt

        Ara kısmı için malzemeler:

        • 1,5 su bardağı soğuk süt
        • 2 paket sade krem şanti

        Üzeri için malzemeler:

        • 1 paket çikolata sosu
        • 40 gram bitter ya da sütlü çikolata

        Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Ağlayan kek yapımı için öncelikle kek hamurunu hazırlamakla işe başlıyoruz.
        • 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri iyice köpürene kadar çırpalım.
        • Ardından 1 kahve fincanı sütü ekleyelim, karıştıralım.
        • 1 kahve fincanı sıvı yağ harcımıza ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim.
        • 2 yemek kaşığı kakao ile 1,5 su bardağı un ve kabartma tozunu da ekleyerek iyice karıştıralım.
        • Evimizde büyük boy veya orta boy bocam var ise kullanabilirsiniz. Borcamın alt tabanını güzelce yağlayalım ve ardından hazırladığımız kek harcını dökelim.
        • Önceden ısıttığımız 170 derece fırında 35-40 dakika arası pişirelim. Kek hamuru pişerken ilk 15 dakika fırın kapağını açmayalım. Ayrıca fırından fırına pişme süresi değişebileceği için kekimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Kürdan kontrolü yaparak kekimizin pişip pişmediğini öğrenebiliriz. Eğer kürdana hamur yapışıyor ise kek pişmemiş yapışmıyor ise pişmiş demektir.
        • Kek piştikten sonra fırından alalım ve ilk sıcaklığının çıkmasının ardından kürdan ile üzerine delikler açalım.
        • 1,5 su bardağı soğuk sütü kekimizin üzerinde gezdirelim. Her yere dökmeye özen gösterelim kuru yer kalmasın.
        • Ara kat için krem şantiyi hazırlayalım. Krem şantimizi soğuk süt ile güzelce çırpalım, kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim.
        • Pastamız artık tamamen soğumuş olmalı. Kıvam alan krem şantimizi kekimizin üzerine yayalım. Eğer tam kıvam almadıysa bir süre buzdolabında bekleterek kıvam almasını sağlayabilirsiniz.
        • En üst katmana çikolata sosu dökeceğiz. Çikolata sosunu paketin üzerinde yazıldığı gibi yapalım. Kıvam aldığında ocağın altını kapatalım ve içerisine biter veya sütlü çikolata ekleyerek karıştıralım.
        • Çikolata sosa ekstra çikolata katmasanız da sorun olmayacaktır.
        • Çikolata sosunu soğumaya bırakalım, soğuma sırasında ara ara karıştıralım ki üzerinde katman oluşmasın.
        • Soğuyan çikolata sosumuzu krem şantinin üzerine yayalım. İki ürününde soğuk olması önemli bir detay. Eğer sıcak olursa soslar erir ve birbirine karışır.
        • Pastanın üzerine eşit miktarda dökülen çikolata sosunun ardından pastamızı dolapta 4-5 saat kadar dinlenmeye bırakalım.
        • Dinlenen ağlayan pasta daha lezzetli bir tat alır.
        • Dolaptan çıkardığınız ağlayan keki eşit dilimleyerek servis tabaklarına alalım.
        • Dilerseniz Hindistan cevizi tozu veya kırmızı meyveler ile süsleyebilirsiniz.

        Afiyet olsun!

        Islak kek tarifi
        Islak kek tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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