Ağlayan kek tarifi: Ağlayan kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Çikolata sosu, krem şanti ve sütlü kekin buluşmasıyla birlikte çok sevilen bir lezzet olan ağlayan kek tarifi karşımıza çıkmaktadır. Özel günlerin, çay saatlerinin aranılan pastası olarak karşımıza çıkan ağlayan kek çocuklar tarafından da oldukça sevilir. Sizin için hazırladığımız ağlayan kek tarifi ile siz de çay yanına damağınızı şenlendiren bir lezzete tatlı yapabilirsiniz. Gelin, ağlayan kek tarifimize birlikte bakalım.
Ağlayan kek diğer adıyla ağlayan pasta olarak adlandırılan tatlının kek tabanı süt ile ıslatılır. Sade krem şanti ve çikolata sosunun kek üzerinde buluşmasıyla birlikte servise hazır hale getirilir. Ağlayan kek yapılışı 3 aşamalı olsa da gayet pratik ve kolay bir tariftir. Siz de kendi mutfağınızda bu tarifi uygulayarak misafirlerinizden tam not alabilirsiniz.
Ağlayan Kek Malzemeleri
Keki ıslatmak için:
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Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!