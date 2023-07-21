Ağlayan kek tarifi: Ağlayan kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Çikolata sosu, krem şanti ve sütlü kekin buluşmasıyla birlikte çok sevilen bir lezzet olan ağlayan kek tarifi karşımıza çıkmaktadır. Özel günlerin, çay saatlerinin aranılan pastası olarak karşımıza çıkan ağlayan kek çocuklar tarafından da oldukça sevilir. Sizin için hazırladığımız ağlayan kek tarifi ile siz de çay yanına damağınızı şenlendiren bir lezzete tatlı yapabilirsiniz. Gelin, ağlayan kek tarifimize birlikte bakalım.

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