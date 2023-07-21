Islak kek tarifi: Evde nefis ve kolay ıslak kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Şimdiye kadar hiç ıslak kek yapmadınız veya yaptığınız ıslak kekler istediğiniz gibi olmadı mı? Sizin için bol soslu, içi yumuşacık bir ıslak kek tarifi hazırladık. Siz de ıslak kek yaparak çay veya kahve yanına lezzetli bir eşlikçi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz aileniz veya misafirleriniz için bu kolay ve pratik ıslak kek tarifini yapabilirsiniz.
Kek çok sevilen ve çok tüketilen tarifler arasında yer alır. Hem kolay ve pratik oluşu hem de lezzetli olması sebebiyle çok tercih edilen bir üründür. Özellikle çocuklar kek yemeyi çok sever. Kekin birçok çeşidi bulunur. Kakaolu, üzümlü, fındıklı, meyveli gibi çeşitlerinin arasında bir de damakları şenlendiren ıslak kek vardır. Islak kek yapılışı itibariyle diğer keklerden biraz farklıdır. Özellikle sos hazırlanarak yapılır.
Islak kek yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Bunlardan biri kek yapımında unun mutlaka elenmesi gerektiğidir. Un elendiğinde topaklanma kalmaz ve daha iyi kabaran bir kek ortaya çıkar. Ayrıca dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta kek ve sosun sıcak olarak birbiriyle buluşmasıdır. Kekinizin ilk sıcaklığı çıkmasının ardından sıcak sosu kekin her yerine dökmelisiniz. Kek sosu iyice çekmez ise kekin alt tarafları kuru kalır bu da istemediğimiz bir durumdur.
Islak Kek Malzemeleri
Kek kalıbını yağlamak için: sıvı yağ
Islak kek sosu için:
Islak Kek Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!