Agnes Tirop: Dünya rekortmeni Kenyalı atlet evinde ölü bulundu, kayıp eşi cinayet zanlısı 0:00 / 0:00

Dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop, evinde ölü bulundu.

Kenya polisi, 25 yaşındaki Tirop'un boynunda bıçak yarası olduğunu açıkladı.

BBC'ye konuşan kaynaklar ise Tirop'un karnında da bıçak yarası olduğunu söyledi.

Ünlü atletin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı, evdeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Tirop'un kayıp eşi cinayet zanlısı konumunda.

Agnes Tirop, yüksek rakımı nedeniyle atletlerin antrenman için tercih ettikleri Iten kasabasında yaşıyordu.

Kenya Atletizm Federasyonu, Tirop'un hayatını kaybetmesiyle ülkenin "büyük bir değerini" kaybettiğini vurguladı.

Başsağlığı mesajı yayımlayan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ise Tirop için "Kenya'nın kahramanıydı" dedi.

Geçen ay dünya rekoru kırmıştı

Agnes Tirop geçen ay Almanya'da 10 Bin Metre Yol Yarışı'nı 30 dakika 1 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekoru kırmıştı.

Rekoru 28 saniye farkla kırması sonrası, Tirop'u çok parlak bir kariyerin beklediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Tirop'un kariyerinde iki dünya üçüncülüğü ve bir olimpiyat dördüncülüğü de bulunuyordu.