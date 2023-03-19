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Ağrı'da kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'da kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ağrı'da kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
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AA

Kent merkezindeki kadın sığınma evinin bahçesindeki yüksek gerilim hattında ortaya çıkan kıvılcım mutfağa sıçradı.

Sıçramanın etkisiyle mutfakta yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgeye giden ekipler elektrik ve doğal gazı kesti.

Dumandan etkilenen kadın sığınma evinde kalan 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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