Ağrı Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ağrı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Ağrı başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ağrı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ağrı seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ağrı Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ağrı Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 71.06 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 76.9 oldu. Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 101.597 oyla yüzde 64.45 - Recep Tayyip Erdoğan: 52.022 oyla yüzde 33.00 - Sinan Oğan: 3.119 oyla yüzde 1.98 - Muharrem İnce: 887 oyla yüzde 0.56 aldı. Ağrı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Ağrı Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 70.09 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:20 itibarıyla yüzde 71.9 oranında açıldı. 2023 Ağrı milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 77.580 oyla yüzde 54.5 - Cumhur İttifakı: 42.542 oyla yüzde 29.89 - Millet İttifakı: 17.941 oyla yüzde 12.61 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 773 oyla yüzde 0.54 - Ata İttifakı: 195 oyla yüzde 0.14 aldı. Saat 21:20 itibarıyla 2023 Ağrı milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

