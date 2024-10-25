Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da Merkez Camisi ve kız Kur'an kursunun açılışı yapıldı

        Ağrı'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan Merkez Camisi ve Hacı Hanife Atalay Kız Kur'an Kursu'nun açılışı dualarla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da Merkez Camisi ve kız Kur'an kursunun açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan Merkez Camisi ve Hacı Hanife Atalay Kız Kur'an Kursu'nun açılışı dualarla yapıldı.

        Yeni Van Caddesi üzerinde bulunan 60 öğrenci kapasiteli, 4-6 yaş Kur'an kursu ve hafızlık kız kursunun yer aldığı Hacı Hanife Atalay Kız Kur'an Kursu, Vali Mustafa Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve İl Müftüsü Necati Şafak'ın kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

        Vali Koç ile Dinç ve beraberindekiler, kursta incelemelerde bulunduktan sonra hayırseverlerin desteğiyle bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan Merkez Camisi'ne geçti.

        Caminin önünde düzenlenen açılış programında konuşan Vali Koç, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

        - "Camilerimiz sadece ibadethane yerleri değil"

        Caminin 2 yıllık sürede çok güzel bir şekilde ve modern mimariyle yapıldığı belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Camilerimiz sadece ibadethane yerleri değil, aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin, bizim ilim irfan öğrendiğimiz yerlerdir. Bir araya gelip birbirimizle tanıştığımız, kaynaştığımız ve hemhal olduğumuz mekandır. Ecdadımız tarihimiz boyunca camileri yaparken bahsettiğim ihtiyaçların yanında orasının İslam coğrafyası ve Müslüman yurdu olduğunun göstergesi olarak adeta bir mühür mahiyetinde bu mabetleri inşa etmişler."

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç ise Merkez Camisi'nin çok güzel bir şekilde yapıldığını ifade ederek, "Mabetler, İslam'ın yaşandığı bölgelerdeki mührüdür. Ezanlar ve minareler İslam'ın nişanesidir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor

        Benzer Haberler

        Ülkenin farklı yerlerinden 100 kadın 'Sevgi Yürüyüşü' ile Doğu'nun güzellik...
        Ülkenin farklı yerlerinden 100 kadın 'Sevgi Yürüyüşü' ile Doğu'nun güzellik...
        Ağrı'da 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede sonbahar renkleri hakim
        Ağrı'da meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede sonbahar renkleri hakim
        Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
        Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
        Dünya barışı için bisikletiyle 40 yılda 80 ülke gezdi
        Dünya barışı için bisikletiyle 40 yılda 80 ülke gezdi
        Ağrı Dağı karla kaplandı
        Ağrı Dağı karla kaplandı