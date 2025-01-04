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        Ağrı'da dondurucu soğuk nedeniyle vatandaşların kaş ve kirpiklerinde kırağı oluştu

        Ağrı'da dondurucu soğuk yüzünden vatandaşların kaş, kirpik ve sakalları kırağıyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:57
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        Ağrı'da dondurucu soğuk nedeniyle vatandaşların kaş ve kirpiklerinde kırağı oluştu
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        Ağrı'da dondurucu soğuk yüzünden vatandaşların kaş, kirpik ve sakalları kırağıyla kaplandı.

        Kentte uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

        Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

        Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların kaş, kirpik ve sakallarında kırağı oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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