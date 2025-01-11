Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da başarılı öğrencilerin hayalini kurduğu meslekleri bir günlüğüne gerçek oldu

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde başarılı öğrenciler, hayallerindeki mesleği bir günlüğüne gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da başarılı öğrencilerin hayalini kurduğu meslekleri bir günlüğüne gerçek oldu
        ABONE OL

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde başarılı öğrenciler, hayallerindeki mesleği bir günlüğüne gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir'in koordinesinde başarılı öğrencilere yönelik "Bir Hayalim Var" projesi hayata geçirildi.

        Kaymakam Mahir, meslek hayali kuran öğrencilerini makam aracına alarak onlarla ilk olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Başhekim Adem Aslan tarafından karşılanan öğrenciler, doktorluk mesleğine yakından tanık oldu, hekimlik hayali kuran bir öğrenci yelek giydi.

        Ardından Ağrı Adliyesi'ne geçen öğrenciler ve beraberindekiler, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış tarafından karşılandı.

        Başsavcı Çalış, adliyenin işleyişi ve savcılık mesleğiyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi, duruşma salonunu gezdirdi.

        Kaymakam Mahir, son olarak öğrencileri makamında ağırlayıp kaymakam olmak isteyen bir öğrenciyi makam koltuğuna oturttu.

        Çocuklarla gün boyunca yakından ilgilenen Mahir, öğrencilere kitap hediye etti.

        - "Liseleri kazanma oranımızda ortalama yüzde 40'lık artış sağlandı"

        Kaymakam Mahir, AA muhabirine, projenin 5. 6. 7 ve 8. sınıflardaki başarılı öğrencileri kapsadığını söyledi.

        Öğrencilere yönelik bu tarz projeleri hayat geçirmeye devam edeceklerini belirten Mahir, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler, gelecekte ne olmak istiyorsa bir gün boyunca o mesleği yapan profesyonel kurum ve kişilerle birlikte hareket ediyor. Hem mesleği tanıma imkanı hem de derslerine çalışıp hayalleri gerçekleştiği zaman kendilerinin nasıl olabileceklerini görebiliyorlar. Bu durumda hem motivasyonları hem de kendilerine güvenleri artıyor. Daha önce gerçekleştirdiğimiz ilçelerimizde proje sonrası öğrencilerimizin puanla girilen liseleri kazanma oranımızda ortalama yüzde 40'lık artış sağlandı."

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de öğrencilere eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Felç bırakan kazaya rağmen pes etmedi! Hayalini gerçekleştirdi
        Felç bırakan kazaya rağmen pes etmedi! Hayalini gerçekleştirdi
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da soğuklar nehir ve dereleri dondurdu
        Ağrı'da soğuklar nehir ve dereleri dondurdu
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 18 kilo 730 gram esrar ele geçirildi
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 18 kilo 730 gram esrar ele geçirildi
        Ağrı'da gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 4 kişi yakalandı
        Ağrı'da gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 4 kişi yakalandı
        Ağrı'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Ağrı'daki Balık Gölü'nde farklı şekillerde buz kütleleri oluştu
        Ağrı'daki Balık Gölü'nde farklı şekillerde buz kütleleri oluştu