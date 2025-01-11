Ağrı'da başarılı öğrencilerin hayalini kurduğu meslekleri bir günlüğüne gerçek oldu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde başarılı öğrenciler, hayallerindeki mesleği bir günlüğüne gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir'in koordinesinde başarılı öğrencilere yönelik "Bir Hayalim Var" projesi hayata geçirildi.

Kaymakam Mahir, meslek hayali kuran öğrencilerini makam aracına alarak onlarla ilk olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Başhekim Adem Aslan tarafından karşılanan öğrenciler, doktorluk mesleğine yakından tanık oldu, hekimlik hayali kuran bir öğrenci yelek giydi.

Ardından Ağrı Adliyesi'ne geçen öğrenciler ve beraberindekiler, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış tarafından karşılandı.

Başsavcı Çalış, adliyenin işleyişi ve savcılık mesleğiyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi, duruşma salonunu gezdirdi.

Kaymakam Mahir, son olarak öğrencileri makamında ağırlayıp kaymakam olmak isteyen bir öğrenciyi makam koltuğuna oturttu.

Çocuklarla gün boyunca yakından ilgilenen Mahir, öğrencilere kitap hediye etti.

- "Liseleri kazanma oranımızda ortalama yüzde 40'lık artış sağlandı"

Kaymakam Mahir, AA muhabirine, projenin 5. 6. 7 ve 8. sınıflardaki başarılı öğrencileri kapsadığını söyledi.

Öğrencilere yönelik bu tarz projeleri hayat geçirmeye devam edeceklerini belirten Mahir, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, gelecekte ne olmak istiyorsa bir gün boyunca o mesleği yapan profesyonel kurum ve kişilerle birlikte hareket ediyor. Hem mesleği tanıma imkanı hem de derslerine çalışıp hayalleri gerçekleştiği zaman kendilerinin nasıl olabileceklerini görebiliyorlar. Bu durumda hem motivasyonları hem de kendilerine güvenleri artıyor. Daha önce gerçekleştirdiğimiz ilçelerimizde proje sonrası öğrencilerimizin puanla girilen liseleri kazanma oranımızda ortalama yüzde 40'lık artış sağlandı."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de öğrencilere eşlik etti.