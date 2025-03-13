AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, basın mensuplarıyla sahurda buluştu

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, sahurda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen sahur programında milletvekili Kilerci, kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Kentin kalkınması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kilerci, "Şehrimizin gelişimi için her alanda önemli adımlar atıyoruz. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda önemli projeler hayat geçirdik, geçiriyoruz. Şehrimizle ilgili daha güzel projeleri hayata geçirmek için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Yıldız ise Ağrı'nın sorunlarını bildiklerini, kenti her alanda daha ileriye taşımak için yoğun çalıştıklarını anlattı.

Programa ulus ve yerel gazeteciler ile parti teşkilatı katıldı.